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Факти / Україна

Полторак не піде з посади до рішення Ради

Міністр оборони Степан Полторак залишатиметься на посаді до рішення Верховної Ради щодо його звільнення.

Полторак не піде з посади до рішення Ради

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що залишиться на посаді, допоки Верховна Рада не ухвалить рішення щодо його звільнення.

Таке рішення було ухвалено після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

– Коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва, – сказав Полторак.

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Про свою відставку Полторак повідомив Зеленському напередодні інавгурації.

Він додав, що зробив все можливе, аби в Україні за п’ять років була створена боєздатна армія і йому не соромно дивитися в очі українцям.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що після відставки уряду МОЗ працюватиме у штатному режимі.

Джерело: Укрінформ

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