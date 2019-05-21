Міністр оборони Степан Полторак залишатиметься на посаді до рішення Верховної Ради щодо його звільнення.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що залишиться на посаді, допоки Верховна Рада не ухвалить рішення щодо його звільнення.

Таке рішення було ухвалено після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

– Коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва, – сказав Полторак.

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Про свою відставку Полторак повідомив Зеленському напередодні інавгурації.

Він додав, що зробив все можливе, аби в Україні за п’ять років була створена боєздатна армія і йому не соромно дивитися в очі українцям.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що після відставки уряду МОЗ працюватиме у штатному режимі.