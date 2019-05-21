Зеленский распустил Верховную Раду. Есть ли шансы изменить избирательное законодательство, зачем президент распускает парламент и послушают ли его депутаты – в материале Фактов ICTV.

Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады еще во время своей инаугурации. Уже 21 мая он провел консультации с председателями фракций.

По результатам встречи стало ясно – внеочередные выборы состоятся.

Позже он выпустил указ и распустил парламент, назначив выборы на 21 июля.

Главное – изменить избирательное законодательство

Кроме того, он предлагает созвать внеочередное заседание Рады для того, чтобы изменить избирательное законодательство.

Одно из требований Зеленского к парламенту – принять избирательный кодекс и сделать открытые списки. На встрече с фракциями он предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%.

Пока выборы проходят по старой избирательной системе, изменений не произойдет, считает лидер партии Голос Святослав Вакарчук. Кстати, он заявил, что его партии не принципиально, когда они состоятся.

– Если эти выборы состоятся по старой системе закрытых списков и мажоритарки, то я не понимаю, в чем изменения. Мы просто консервируем ту же систему, которая не давала настоящих социальных лифтов молодым политикам, – сказал он Фактам ICTV.

После изменения законодательства можно проводить перевыборы, и президент имеет на это конституционное право, которое ему дал народ Украины, добавил политик.

Напомним, переговоры о переходе на систему открытых списков продолжаются в Раде еще с 2014 года. Законопроекты время от времени рассматривают, а потом отдают на доработку.

Сейчас закрытые списки дают избирателю возможность голосовать только за партию, тогда как влиять на то, кто из списка партии попадет в парламент, он не может.

Впрочем, эксперты отмечают, что к досрочным выборам шансов изменить закон о выборах практически нет:

– Даже теоретически, если будут досрочные выборы, никто не успеет проголосовать за закон о выборах, а тем более имплементировать его, чтобы по нему провести голосование, – считает политолог Виталий Бала.

Зачем распускать Раду сейчас?

Все соцопросы показывают, что партия Слуга народа побеждает на парламентских выборах. По разным данным, она набирает до 40% голосов.

По словам Виталия Балы, досрочные выборы – это шанс сформировать свое большинство в Верховной Раде.

– Зеленский и его советники, которые ему помогали стать президентом, очень надеются, что в следующем парламенте они смогут создать свое большинство.

Хотя, добавляет експерт, сейчас избиратели не назовут и двух-троих фамилий из партии, за которую собираются голосовать.

– Вчера, к сожалению, не было речи президента Украины, была речь Владимира Зеленского, который хочет идти на выборы в Раду и сделал предвыборное выступление для партии Слуга народа.

Политолог Кирилл Сазанов объясняет, что к осенним выборам рейтинг президента может существенно снизиться:

– Пока есть поддержка, можно взять приличный процент. Украина, Франция, США в этом плане очень похожи – рейтинги президентов долго не держатся. Они все время идут на снижение, так как слишком высокие ожидания.

Сам Зеленский основной причиной роспуска называет низкое доверие к Верховной Раде:

– Главным аргументом для роспуска является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины.

Можно ли распускать парламент?

Эксперты сходятся во мнении, что досрочные выборы противоречат Конституции Украины.

Напомним, что после того, как Народный фронт на прошлой неделе вышел из коалиции, Верховная Рада получила 30 дней для формирования новой. А после окончания 30-дневного срока, то есть меньше чем за полгода до выборов, Конституция запрещает инициировать роспуск.

Впрочем, у Зеленского отмечают, что коалиции не стало не 17 мая, а еще в 2016 году, когда из нее вышли Батькивщина, Самопомощь и Радикальная партия. А БПП и Народный фронт насчитывали вместе 216 депутатов вместо 226 необходимых для большинства.

Кирилл Сазанов утверждает, что для роспуска нет оснований:

– Юридически вопрос не обсуждается. Если они и состоятся, то это означает, что президент начинает свое правление с полного пренебрежения Конституцией.

Виталий Бала тоже подчеркивает, что это неуважение к главному закону Украины:

– К сожалению, это будет говорить о том, что ничего не меняется. Все заявления Владимира Зеленского о том, что будут изменения, останутся только разговорами.

Поддержат ли Зеленского депутаты?

Кроме избирательного законодательства, Зеленский выдвинул ряд требований к парламенту. Это закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также увольнение главы СБУ, генерального прокурора и министра обороны.

– Если он пообещал распустить Верховную Раду, трудно рассчитывать, что депутаты проголосуют за нужных ему генпрокурора, главу СБУ и другие требования. Если он не хочет искать компромиссы, то и депутаты не будут ему помогать, – говорит Кирилл Сазанов.

Уже 22 мая может состояться внеочередное заседание Рады, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят и кадровые решения. Тогда станет ясно, готовы ли депутаты сотрудничать с президентом.

Владимир Зеленский только вступил в полномочия президента. Впрочем, сразу начал с ультиматумов и радикальных решений. Распустив Раду, он продемонстрировал, что ни компромиссов, ни договоренностей не будет.

Лилия Ященко