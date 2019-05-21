Зеленський розпустив Верховну Раду. Чи є шанси змінити виборче законодавство, навіщо президент розпускає парламент та чи послухають його депутати – у матеріалі Фактів ICTV.

Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради ще під час своєї інавгурації. Вже 21 травня він провів консультації з головами фракцій.

За результатами зустрічі стало зрозуміло – позачергові вибори відбудуться.

Пізніше він випустив указ і розпустив парламент, призначивши вибори на 21 липня.

Головне – змінити виборче законодавство

Окрім того, він пропонує скликати позачергове засідання Ради для того, аби змінити виборче законодавство.

Одна з вимог Зеленського до парламенту – ухвалити виборчий кодекс та зробити відкриті списки. На зустрічі з фракціями він запропонував скасувати мажоритарку і знизити прохідний бар’єр до 3%.

Поки вибори проходять за старою виборчою системою, змін не відбудеться, вважає лідер партії Голос Святослав Вакарчук. До речі, він заявив, що його партії не принципово, коли вони відбудуться.

– Якщо ці вибори відбудуться за старою системою закритих списків і мажоритарки, то я не розумію, в чому зміни. Ми просто консервуємо ту саму систему, яка не давала справжніх соціальних ліфтів молодим політикам, – сказав він Фактам ICTV.

Після зміни законодавства можна проводити перевибори, і президент має на це конституційне право, яке йому надав народ України, додав політик.

Нагадаємо, перемовини щодо переходу на систему відкритих списків тривають у Раді ще з 2014 року. Законопроекти час від часу розглядають, а потім віддають на доопрацювання.

Наразі закриті списки дають виборцю можливість голосувати лише за партію, тоді як впливати на те, хто зі списку партії потрапить у парламент, він не може.

Втім, експерти зазначають, що до дострокових виборів шансів змінити закон про вибори практично немає:

– Навіть теоретично, якщо будуть дострокові вибори, ніхто не встигне проголосувати за закон про вибори, а тим більше імплементувати його, щоб за ним провести голосування, – вважає політолог Віталій Бала.

Кому потрібні дострокові вибори

Всі соцопитування показують, що партія Слуга народу перемагає на парламентських виборах. За різними даними, вона набирає до 40% голосів.

За словами Віталія Бали, дострокові вибори – це шанс сформувати свою більшість у Верховній Раді.

– Зеленський і його радники, які йому допомагали стати президентом, дуже сподіваються, що у наступному парламенті вони зможуть створити свою більшість.

Хоча, додає експерт, зараз виборці не назвуть і двох-трьох прізвищ з партії, за яку збираються голосувати.

– Вчора, на жаль, не було промови президента України, була промова Володимира Зеленського, який хоче йти на вибори до Ради і зробив передвиборчий виступ для партії Слуга народу.

Політолог Кирило Сазанов пояснює, що до осінніх виборів рейтинг президента може істотно знизитись:

– Поки є підтримка, можна взяти пристойний відсоток. Україна, Франція, США в цьому плані дуже схожі – рейтинги президентів довго не тримаються. Вони весь час йдуть на зниження, тому що занадто високі очікування.

Сам Зеленський основною причиною розпуску називає низьку довіру до Верховної Ради:

– Головним аргументом для розпуску є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України.

Чи можна розпускати парламент?

Експерти сходяться на думці, що дострокові вибори суперечать Конституції України.

Нагадаємо, що після того, як Народний фронт на минулому тижні вийшов з коаліції, Верховна Рада отримала 30 днів для формування нової. А після закінчення 30-денного терміну, тобто менше ніж за півроку до виборів, Конституція забороняє ініціювати розпуск.

Втім, у Зеленського наголошують, що коаліції не стало не 17 травня, а ще у 2016 році, коли з неї вийшли Батьківщина, Самопоміч та Радикальна партія. А БПП та Народний фронт налічували разом 216 депутатів замість 226 потрібних для більшості.

Кирило Сазанов стверджує, що для розпуску підстав немає:

– Юридично питання не обговорюється. Якщо вони і відбудуться, то це означає, що президент починає своє правління з повного нехтування Конституцією.

Віталій Бала теж наголошує, що це неповага до головного закону України:

– На жаль, це говоритиме про те, що нічого не змінюється. Всі заяви Володимира Зеленського про те, що будуть зміни, залишаться тільки розмовами.

Чи підтримають Зеленського депутати?

Окрім виборчого законодавства, Зеленський висунув низку вимог до парламенту. Це закон про скасування депутатської недоторканості, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також звільнення голови СБУ, генерального прокурора та міністра оборони.

– Якщо він пообіцяв розпустити Верховну Раду, важко розраховувати, що депутати проголосують за потрібних йому генпрокурора, голову СБУ та інші вимоги. Якщо він не хоче шукати компроміси, то і депутати не будуть йому допомагати, – каже Кирило Сазанов.

Вже 22 травня може відбутись позачергове засідання Ради, на якому, окрім іншого, депутати розглянуть і кадрові рішення. Тоді стане зрозуміло, чи готові депутати співпрацювати з президентом.

Володимир Зеленський тільки вступив у повноваження президента. Втім, одразу почав з ультиматумів та радикальних рішень. Розпустивши Раду, він продемонстрував, що ані компромісів, ані домовленостей не буде.

Лілія Ященко