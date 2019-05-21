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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Приват24 появился бот для заказа наличных

ПриватБанк запустил денежного бота для заказа крупных сумм наличных.

В Приват24 появился бот для заказа наличных

ПриватБанк запустил бота в Приват24 для заказа крупных сумм наличности.

В приложении Privat24 нужно выбрать меню Помощь Онлайн или Персональный банкир и в поле выбрать Заказ наличных.

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После чего следует указать дату, необходимую сумму, адрес получения. Заказать наличные можно в пределах доступного остатка на счете.

Минимальная сумма заказа – 10 тыс. грн, $50 и €50.

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В Приват24 появился бот для заказа наличных / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что 19 мая в работе терминалов ПриватБанка и сервиса Приват24 произошел масштабный сбой.

Источник: ПриватБанк

Фото: Dreamstime

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