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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Приват24 з’явився бот для замовлення готівки

ПриватБанк запустив грошового бота для замовлення великих сум готівки.

У Приват24 з’явився бот для замовлення готівки

ПриватБанк запустив бота у Приват24 для замовлення великих сум готівки.

У додатку Privat24 потрібно обрати меню Допомога Онлайн або Персональний банкір та в полі обрати Замовлення готівки.

Читайте: Приват24 чекає оновлення: систему кардинально змінять

Після чого варто зазначити дату, необхідну суму, адресу отримання. Замовити готівку можна в межах доступного залишку на рахунку.

Мінімальна сума замовлення – 10 тис. грн, $50 та €50.

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У Приват24 з’явився бот для замовлення готівки / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 19 травня у роботі терміналів ПриватБанку та сервісу Приват24 стався масштабний збій.

Джерело: ПриватБанк

Фото: Dreamstime

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