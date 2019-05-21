ПриватБанк запустив грошового бота для замовлення великих сум готівки.

ПриватБанк запустив бота у Приват24 для замовлення великих сум готівки.

У додатку Privat24 потрібно обрати меню Допомога Онлайн або Персональний банкір та в полі обрати Замовлення готівки.

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Після чого варто зазначити дату, необхідну суму, адресу отримання. Замовити готівку можна в межах доступного залишку на рахунку.

Мінімальна сума замовлення – 10 тис. грн, $50 та €50.





















У Приват24 з’явився бот для замовлення готівки / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 19 травня у роботі терміналів ПриватБанку та сервісу Приват24 стався масштабний збій.

Джерело: ПриватБанк