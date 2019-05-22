100 тыс. стало счастливым числом для группы Allseeds: именно 100 000-тонной теперь стала мощность хранения терминала растительных масел и столько же масла компания загрузила за календарный месяц.

Группа Allseeds остаётся верной намерениям превратить порт Южный в черноморско-средиземноморский масляный хаб. Для этого она активно наращивает резервуарный парк терминала растительных масел и расширяет технологические возможности погрузки судов.

За последнее время мощность резервуарного парка здесь увеличена с 42 тыс. тонн до 100 тыс. тонн единовременного хранения масел, которое компания готова заливать на семи точках погрузки с шести причалов компании ТИС со скоростью до 1200 тонн/час.

Такие логистические возможности, активное взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволили Allseeds в апреле 2019 года установить собственный рекорд перевалки – около 100 тыс. тонн растительного масла, что соответствует 1 млн 200 тыс. тонн в год.

Реализация плана развития масло-добывающего и терминального комплекса компании в Южном и его инфраструктуры продолжается.

Ранее мы писали, что Allseeds начала 2019 рекордной погрузкой масла.