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Факты / Украина / Общество

Allseeds: “100 000” – счастливое число апреля 19-го

Партнёрский материал

100 тыс. стало счастливым числом для группы Allseeds: именно 100 000-тонной теперь стала мощность хранения терминала растительных масел и столько же масла компания загрузила за календарный месяц.

Allseeds: “100 000” – счастливое число апреля 19-го

Группа Allseeds остаётся верной намерениям превратить порт Южный в черноморско-средиземноморский масляный хаб. Для этого она  активно наращивает резервуарный парк терминала растительных масел и расширяет технологические возможности погрузки судов.

За последнее время мощность  резервуарного парка здесь увеличена с 42 тыс. тонн до 100 тыс. тонн единовременного хранения масел, которое компания готова заливать на семи точках погрузки с шести причалов компании ТИС со скоростью до 1200 тонн/час.

Такие логистические возможности, активное взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволили Allseeds в апреле 2019 года установить собственный рекорд перевалки – около 100 тыс. тонн  растительного масла, что соответствует 1 млн 200 тыс. тонн в год.

Реализация плана развития масло-добывающего и терминального комплекса компании в Южном и его инфраструктуры продолжается.

Ранее мы писали, что Allseeds начала 2019 рекордной погрузкой масла.

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