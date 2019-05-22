100 тис. стало щасливим числом для групи Allseeds: саме 100 000-тонною тепер стала потужність зберігання терміналу рослинних олій і стільки само олії компанія завантажила за календарний місяць.

Група Allseeds залишається вірною намірам перетворити порт Південний у чорноморсько-середземноморський олійний хаб. Для цього вона активно нарощує резервуарний парк Терміналу рослинних олій і розширює технологічні можливості навантаження суден.

Останнім часом потужність резервуарного парку тут збільшена із 42 тис. тонн до 100 тис. тонн одноразового зберігання олій, які компанія готова заливати на семи точках навантаження з шести причалів компанії ТІС зі швидкістю до 1200 тонн/год.

Такі логістичні можливості, активне взаємовигідне співробітництво з партнерами дозволили Allseeds у квітні 2019 року встановити власний рекорд перевалки – близько 100 тис. тонн рослинної олії, що відповідає 1 млн 200 тис. тонн на рік.

Реалізація плану розвитку олійновидобувного та термінального комплексу компанії у Південному, його інфраструктури триває.

Раніше ми писали, що Allseeds розпочала 2019 рік рекордним відвантаженням олії.