Премьер-министр Украины Владимир Гройсман закрыл заседание правительства и объявил, что подает заявление об отставке.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время утреннего заседания правительства объявил, что сегодня подаст заявление об отставке в Верховную Раду.
Кабинет министров также рассмотрел вопросы, которые были вынесены на повестку дня.
В частности, Кабмин сегодня вносит проект закона в Верховную Раду относительно прозрачной работы Укроборонпрома, все, что касается военной тематики и закупок в этой сфере.
Кроме того, правительство выделило на возвратной основе 32 млн грн для Укроборонпрома, чтобы он начал финансовый аудит своей деятельности.
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Напомним, в соответствии с законодательством, Верховная Рада должна рассмотреть заявление об отставке Владимира Гройсмана не позднее, чем на 10 день после его поступления.
Кабинет министров и соответственно премьер-министр продолжают исполнять обязанности, пока не начнет работу новое правительство.
Премьер подал в Верховную Раду заявление об отставке
Напомним, 20 мая Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку.