Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закрив засідання уряду і оголосив, що подає заяву про відставку.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час ранкового засідання уряду оголосив, що сьогодні подасть заяву про відставку до Верховної Ради.

Кабінет міністрів також розглянув питання, які були винесені на порядок денний.

Зокрема, Кабмін сьогодні вносить проект закону до Верховної Ради щодо прозорої роботи Укроборонпрому, все, що стосується військової тематики і закупівель у цій сфері.

Крім того, уряд виділив на поворотній основі 32 млн грн для Укроборонпрому, щоб він розпочав фінансовий аудит своєї діяльності.

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Нагадаємо, відповідно до законодавства, Верховна Рада повинна розглянути заяву про відставку Володимира Гройсмана не пізніше, ніж на 10 день після її надходження.

Кабінет міністрів та відповідно прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.

Прем’єр подав до Верховної Ради заяву про відставку



Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку.