Уже с 2020 года Россия может прекратить транзит газа через Украину. Андрей Коболев в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, какие сложности с заключением нового контракта, как Украина готовится к прекращению транзита и повлияет ли это на потребителей.

Ежегодно Украина получает около $3 млрд от транзита российского газа в ЕС. Впрочем, уже с 2020 года отечественную газотранспортную систему может постичь кризис – 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта между Нафтогазом и Газпромом.

Россия неоднократно говорила, что не будет подписывать контракт с Украиной на транзит голубого топлива, поэтому Нафтогаз прогнозирует возможный шантаж со стороны Газпрома.

Как Украина готовится к так называемому нулевому транзиту и есть ли шансы избежать очередной блокады Кремля, в эксклюзивном интервью журналисту Фактов ICTV Алексею Савицкому рассказал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Привлекая международных партнеров и подавая иски в международные суды, Украина может добиться сохранения транзита.

Недавно Нафтогаз подал иск в Стокгольмский трибунал, требуя компенсацию за потерю ценности украинской газотранспортной системы в случае, если контракт не будет подписан. Это, по словам Коболева, заставило Россию изменить риторику.

– Очень важно сделать все возможное, чтобы новый контракт заключили, чтобы транзит не останавливался. Это главная линия, которой придерживается менеджмент Нафтогаза. Частью этой линии является запланированный план анбандлинга по модели ISO (независимого системного оператора, – Ред.), который предусматривает возможность сохранения иска. Благодаря ему Россия находится в условиях: новый контракт или крупный штраф.

Впрочем, Нафтогаз рассматривает все варианты, а потому готовится к сценарию с “нулевым транзитом”.

– Увеличиваем запасы газа в подземных хранилищах и готовим ГТС к работе в реверсном режиме. Мы рассчитали, что для поддержания давления в случае полной остановки транзита нужно не менее 20 млрд кубометров. Сейчас в хранилища закачали уже более 10 млрд кубов. Ежесуточно закачиваем еще примерно 60 млн кубов, – рассказывает Коболев.

Для того, чтобы полностью выполнить план закачки, Нафтогазу нужно залучити $1 млрд кредитных средств. Один из вариантов найти эти деньги, по словам главы Нафтогаза, возвращение части долга от государства, а оно задолжало 140 млрд грн.

– Рассчитать это очень просто: есть импортная цена газа, по которой Нафтогаз покупал газ, а есть цена, по которой газ продавали населению. Разница достаточно существенная. И она могла бы уйти на создание дополнительных резервов газа на эту зиму.

Глава Нафтогаза уверяет, если условия подготовки будут выполнены, украинскому потребителю не грозит газовый кризис:

– Если Украина правильно подготовится, будет достаточно газа в подземках, будет создан эффективный оператор украинской ГТС – тогда переживать не за что.

От России можно ожидать чего угодно. Украина активно готовится к худшему сценарию, и это лучший предохранитель от возможного шантажа со стороны Кремля:

– Наша готовность и наша способность пережить кризис существенно уменьшит желание российской стороны этот кризис создавать, – уверен Андрей Коболев.

Точки приема газа могут перенести с западной границы на восточную. Для этого необходимо правильно провести амбандлинг.

– Для этого нам надо сделать его с соблюдением требований европейского законодательства, в частности проголосовать за закон О концессии. Без этого любой вариант анбандлинга не будет соответствовать европейскому законодательству – тогда можно будет ожидать, что Газпром откажется подписывать европейский договор. А без него перенос точек приема газа на восточную границу Украины невозможен, – объясняет Андрей Коболев.

Подробнее о том, каким образом Нафтогаз и правительство будут проводить анбандлинг и при каких условиях состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины и России, смотрите в видеоинтервью.