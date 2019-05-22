Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО. Факты ICTV рассказывают, кто этот политик и чем запомнилась его деятельность.

Кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Биография Александра Данилюка

Александр Данилюк родился 22 июля 1975 в городе Григориополь, что в Молдове, позже его семья вернулась в Киев.

В 1998 году он закончил КПИ по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций.

Затем Данилюк учился в бизнес-школе Университета Индианы (США), где получил МВА.

Владеет пятью языками: украинским, русским, английским, испанским и французским.

С женой воспитывает двух сыновей – Ричарда и Владимира.

Карьеру Данилюк начал в 1995 году как брокер в украинской компании TEKT, впоследствии стал руководителем департамента инвестиционного банкинга в Альфа Капитал и младшим инвестиционным менеджером в американском фонде Western NIS Enterprise Fund.

В 2006-2010 годах Данилюк руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге.

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Государственную службу и политическую деятельность начал в 2005 году с должности советника премьер-министра Юрия Еханурова во времена президентства Виктора Ющенко. А во времена правления Януковича был внештатным советником президента.

С 2010 года он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, который находился под патронатом главы АП Сергея Левочкина.

В 2014 году Данилюк представлял в Кабинете Министров интересы тогда действующего президента Порошенко. С сентября 2015 политик стал заместителем главы АП.

Когда Рада отстранила от должности премьер-министра Арсения Яценюка и назначила Владимира Гройсмана, тогда парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Данилюк получил должность министра финансов Украины.

Что сделал Данилюк на должности министра финансов?

За время работы Данилюка национализировали Приватбанк. Также он предлагал отменить стипендии для большинства студентов и выделять их только как социальную поддержку малообеспеченным слоям населения, в частности детям-инвалидам, и академические стипендии, которые должен получать ограниченное количество студентов.

В августе 2016-го Данилюк поддержал инициативу сделать на пять лет перерыв по уплате налогов на прибыль для предпринимателей малого бизнеса с оборотом до 3 млн.

К слову, главой Администрации президента стал Андрей Богдан.