Заработная плата секретаря СНБО Александра Данилюка за июль составила 66,4 тыс. грн.

Секретарь СНБО Александр Данилюк за июль получил заработную плату в размере 66 444 грн. Из них 18 тыс. грн составляет премия.

Назначенный 23 июля заместитель секретаря СНБО Алексей Данилов заработал за неделю 19 337 грн.

Остальные заместители Александра Данилюка получили зарплату выше, чем у секретаря СНБО.

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Первый заместитель секретаря Михаил Коваль за июль заработал 89 662 грн, а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко – 73 552 грн и 89 227 грн соответственно.

У каждого из них премия составляла от 30 до 45 тыс. грн.

Ранее Факты ICTV писали о том, какой была первая зарплата президента Владимира Зеленского.