С января по апрель 2019 года размер субсидий на коммунальные услуги увеличился на 27,2%.

С января по апрель 2019 года общий размер субсидий в Украине увеличился на 27,2% и составил 730,7 млн грн, что почти на 200 млн грн больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

По сравнению с прошлым годом увеличился и средний размер субсидии для одного домохозяйства на 32,3%, составив 409,8 грн.

За указанный период за субсидиями обратилось на 3,9% меньше домохозяйств (755,1 тыс.), чем за январь-апрель 2018 года.

Читайте: Без переоформления: кому субсидию пересчитают автоматически

Всего с начала 2019 года помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 946,9 тыс. семей, что на 23,8% превышает их количество за аналогичный период 2018 года.

К слову, с мая 2019 года в Украине ввели начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.