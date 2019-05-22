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Факти / Україна / Суспільство

В Україні виросли субсидії – Держстат

З січня по квітень 2019 року розмір субсидій на комунальні послуги збільшився на 27,2%.

Субсидии

З січня по квітень 2019 року загальний розмір субсидій в Україні збільшився на 27,2% і склав 730,7 млн ​​грн, що майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період у 2018 році.

У порівнянні з минулим роком збільшився і середній розмір субсидії для одного домогосподарства на 32,3%, склавши 409,8 грн.

За вказаний період за субсидіями звернулося на 3,9% менше домогосподарств (755,1 тис.), ніж за січень-квітень 2018 року.

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Всього з початку 2019 року допомогу на оплату житлово-комунальних послуг отримали 946,9 тис. сімей, що на 23,8% перевищує їх кількість за аналогічний період 2018 року.

До слова, з травня 2019 року в Україні ввели нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

Джерело: Держстат

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