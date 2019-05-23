Главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал отчет о работе Военной прокуратуры в стиле сериала Игра престолов.

Анатолий Матиос опубликовал отчет о работе Военной прокуратуры за пять лет.

Кроме результатов и достижений, на странице прокурора есть видео, сделанное в стиле сериала Игра престолов.

В видео военные прокуроры показаны в образах безупречных воинов и дотракийцев.

Главная героиня сериала Дейнерис Таргариен произносит речь перед прокурорами. Она отмечает их особую роль в работе Генеральной прокуратуры.

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В ролике также указано, что лучшими прокурорами являются военные. Их всего 683, которым удалось завершить расследование по 75% производств, которые закончила ГПУ.

К слову, видео смонтировал один из них, офицер Андрей Давыдченко.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Генпрокуратура начала расследование по факту возможного вмешательства должностных лиц в деятельность судей по делу ПриватБанка.

Фото: Анатолий Матиос