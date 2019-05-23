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Факти / Україна

Дейенеріс & військові прокурори. Матіос прозвітував роликом з Гри престолів

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив звіт про роботу Військової прокуратури в стилі серіалу Гра престолів.

Дейенеріс & військові прокурори. Матіос прозвітував роликом з Гри престолів

Анатолій Матіос опублікував звіт про роботу Військової прокуратури за п’ять років.

Крім результатів і досягнень, на сторінці прокурора є відео, зроблене у стилі серіалу Гра престолів.

У відео військові прокурори показані в образах бездоганних воїнів та дотракійців.

Головна героїня серіалу Дейнеріс Таргарієн виголошує промову перед прокурорами. Вона відзначає їхню особливу роль у роботі Генеральної прокуратури.

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У ролику також зазначено, що найкращими прокурорами є військові. Їх лише 683, яким вдалося завершити розслідування у 75% проваджень, які закінчила ГПУ.

До слова, відео змонтував один із них, офіцер Андрій Давидченко.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Генпрокуратура почала розслідування за фактом можливого втручання посадових осіб у діяльність суддів щодо справи ПриватБанку.

Фото: Анатолій Матіос

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