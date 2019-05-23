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Факты / Украина

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство.

Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили через своего адвоката передал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вернуть ему гражданство.

– Сегодня был в Администрации президента Украины и как адвокат подал на имя президента Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства, – заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

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В письме к президенту Саакашвили поздравил Зеленского с избранием и отметил, что незаконно лишен гражданства Украины.

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и выслали в Польшу, а 21 февраля пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину на 3 года.

Фото: УНИАН

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