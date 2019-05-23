Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути йому громадянство.

Екс-губернатор Одеської області і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі через свого адвоката передав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому просить повернути йому громадянство.

– Сьогодні був в Адміністрації президента України та як адвокат подав на ім’я президента Зеленського звернення Саакашвілі по відновленню справедливості і поверненню українського громадянства, – заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

Читайте: Саакашвілі отримав відмову Держприкордонслужби на в’їзд в Україну

У листі до президента Саакашвілі привітав Зеленського з обранням і зазначив, що незаконно позбавлений громадянства України.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва і вислали до Польщі, а 21 лютого прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки.