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Факти / Україна

Саакашвілі попросив Зеленського повернути йому українське громадянство

Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути йому громадянство.

Саакашвили

Екс-губернатор Одеської області і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі через свого адвоката передав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому просить повернути йому громадянство.

– Сьогодні був в Адміністрації президента України та як адвокат подав на ім’я президента Зеленського звернення Саакашвілі по відновленню справедливості і поверненню українського громадянства, – заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

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У листі до президента Саакашвілі привітав Зеленського з обранням і зазначив, що незаконно позбавлений громадянства України.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва і вислали до Польщі, а 21 лютого прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки.

Фото: УНІАН

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