В Киеве состоялось очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины.

В доме митрополита в Софии Киевской состоялся Священный синод Православной церкви Украины.

– Поместная ПЦУ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанного Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения, – заявил в пресс-службе ПЦУ.

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Также Синод выразил полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, Митрополиту Киевскому и всея Украины.

В Киеве состоялось заседание Священного синода

Ранее Факты ICTV писали, что ПЦУ обнародовала постановление поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года о самороспуске.

Фото: ПЦУ