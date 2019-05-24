У Києві відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України.

У будинку митрополита у Софії Київській відбувся Священний синод Православної церкви України.

– Помісна ПЦУ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірян усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення, – заявив у прес-службі ПЦУ.

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Також синод висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, Митрополиту Київському і всієї України.

У Києві відбулося засідання Священного синоду

Раніше Факти ICTV писали, що ПЦУ оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.

Фото: ПЦУ