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Факти / Україна / Суспільство

Православна церква України зберігає єдність – підсумки Священного синоду

У Києві відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України.

Священный синод Православной церкви Украины

У будинку митрополита у Софії Київській відбувся Священний синод Православної церкви України.

– Помісна ПЦУ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірян усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення, – заявив у прес-службі ПЦУ.

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Також синод висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, Митрополиту Київському і всієї України.

У Києві відбулося засідання Священного синоду

Раніше Факти ICTV писали, що ПЦУ оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.

Фото: ПЦУ

Джерело: ПЦУ

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