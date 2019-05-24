Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовому кур’єрі.

24 мая. ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Верховную Раду. Комиссия также утвердила Разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей.

ЦИК обратилась к президенту Украины, Верховной Рады, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости неотложного принятия Радой закона О внесении изменений в закон Украины О публичных закупках. Причиной обращения назвали нехватку времени для проведения процедур закупок.

В ЦИК ожидают вынесения Конституционным судом решения по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов ожидается до дня голосования, назначенного на 21 июля.

В ЦВК заявили, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести залог в размере 4,173 млн грн.

В Украине началась предвыборная кампания досрочных выборов в Верховную Раду.

23 мая. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что 24 мая в Украине начнется избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.

Это произойдет на следующий день после публикации соответствующего Указа президента Украины Владимира Зеленского.

Она также отметила, что обжалование указа о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Татьяна Слипачук отметила, что ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Верховную Раду по действующей системе госзакупок. Существующие нормы не позволяют осуществить все закупки за два месяца кампании.

22 мая глава государства внес в парламент законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319), но его не включили в повестку дня на внеочередном заседании Рады в этот же день.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.

Напомним, мы писали про первые назначения Зеленского на посту президента Украины.