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Вибори до Верховної Ради 2019 стартували

Позачергові вибори до Верховної Ради проходять 21 липня 2019 року.

Їх призначено указом президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.

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10:09 - 21 липня

В Україні станом на 09.00 не відкрились 8 виборчих дільниць.

– На даний момент у нас не відкрито 8 ділянок, 16 ділянок були відкриті із запізненням, – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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10:00 - 21 липня

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що для спостереження за парламентськими виборами приїхали 1050 іноземних спостерігачів, а також 11 представників ЗМІ з різних країн.

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09:45 - 21 липня

Президент України Володимир Зеленський голосуватиме на виборах до Ради у Києві на одномандатному виборчому окрузі №217. На ділянці знаходиться багато охорони.

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09:32 - 21 липня

У Полтаві зафіксували факт фотографування бюлетеня в кабінці для голосування.

За словами, спостерігача Опори, на ДВК №531216 близько 8.35 до кабінки для голосування зайшла дівчина, після чого відбувся спалах камери на телефоні.

Дівчину затримали правоохоронці, зараз вона дає пояснення поліції.

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09:26 - 21 липня

В Австралії на парламентських на виборах станом на 12.00 проголосували 40 українців.

– Українські вибори в Австралії – це не лише нагода вплинути на долю країни, а й обговорити її з однодумцями на дільниці. Багато людей традиційно голосують у вишиванках, – додали у посольстві України в Австралії.

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09:18 - 21 липня

У Києві 6,5 тис. поліцейських забезпечують правопорядок під час дострокових парламентських виборів.

– Поліція Києва уже проводить охоронні заходи: крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1 108 виборчих дільниць, на всіх 13 окружних виборчих комісій і, звісно, підсилена охорона публічного порядку біля ЦВК, – заявив керівник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

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09:12 - 21 липня

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що США очікують мирних і чесних виборів до Верховної Ради.

– Українська демократія в дії надихає! США разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів, – заявив Тейлор, передає посольство США в Україні в Твіттері.

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08:54 - 21 липня

У КМДА заявили, що дільничні виборчі комісії в столиці працюють у штатному режимі.

– Голосування проходить у штатному режимі, громадяни продовжують волевиявлення на позачергових виборах народних депутатів України, – зазначив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Він додав, що 36 тис. громадян змінили місце голосування, щоб реалізувати своє право на волевиявлення в Києві.

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08:46 - 21 липня

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08:14 - 21 липня

Голосування почалося о 8.00 по всій території України, крім окупованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Через окупацію голосування пройде в 199 мажоритарних округах замість 225 і, відповідно буде обрано не більше 424 народних депутатів з 450.

На виборчих дільницях громадяни отримають два бюлетені для голосування за список партії і за кандидата по своєму мажоритарному округу.

Ті ж, хто голосує не за місцем реєстрації або за кордоном, отримають один бюлетень і зможуть вибрати тільки партію.
Прохідний бар’єр до Верховної Ради для політичних партій становить 5%.

Результати волевиявлення ЦВК встановить не пізніше 5 серпня.

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