08:14 -

Голосування почалося о 8.00 по всій території України, крім окупованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Через окупацію голосування пройде в 199 мажоритарних округах замість 225 і, відповідно буде обрано не більше 424 народних депутатів з 450.

На виборчих дільницях громадяни отримають два бюлетені для голосування за список партії і за кандидата по своєму мажоритарному округу.

Ті ж, хто голосує не за місцем реєстрації або за кордоном, отримають один бюлетень і зможуть вибрати тільки партію.

Прохідний бар’єр до Верховної Ради для політичних партій становить 5%.

Результати волевиявлення ЦВК встановить не пізніше 5 серпня.