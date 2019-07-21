Позачергові вибори до Верховної Ради проходять 21 липня 2019 року.
Їх призначено указом президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.
Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.
В Україні станом на 09.00 не відкрились 8 виборчих дільниць.
– На даний момент у нас не відкрито 8 ділянок, 16 ділянок були відкриті із запізненням, – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що для спостереження за парламентськими виборами приїхали 1050 іноземних спостерігачів, а також 11 представників ЗМІ з різних країн.
Президент України Володимир Зеленський голосуватиме на виборах до Ради у Києві на одномандатному виборчому окрузі №217. На ділянці знаходиться багато охорони.
У Полтаві зафіксували факт фотографування бюлетеня в кабінці для голосування.
За словами, спостерігача Опори, на ДВК №531216 близько 8.35 до кабінки для голосування зайшла дівчина, після чого відбувся спалах камери на телефоні.
Дівчину затримали правоохоронці, зараз вона дає пояснення поліції.
В Австралії на парламентських на виборах станом на 12.00 проголосували 40 українців.
– Українські вибори в Австралії – це не лише нагода вплинути на долю країни, а й обговорити її з однодумцями на дільниці. Багато людей традиційно голосують у вишиванках, – додали у посольстві України в Австралії.
У Києві 6,5 тис. поліцейських забезпечують правопорядок під час дострокових парламентських виборів.
– Поліція Києва уже проводить охоронні заходи: крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1 108 виборчих дільниць, на всіх 13 окружних виборчих комісій і, звісно, підсилена охорона публічного порядку біля ЦВК, – заявив керівник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що США очікують мирних і чесних виборів до Верховної Ради.
– Українська демократія в дії надихає! США разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів, – заявив Тейлор, передає посольство США в Україні в Твіттері.
Тимчасовий повірений у справах Тейлор: «Українці вирушають на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до ВР – бажаю їм всього найкращого у цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів».
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 21, 2019
У КМДА заявили, що дільничні виборчі комісії в столиці працюють у штатному режимі.
– Голосування проходить у штатному режимі, громадяни продовжують волевиявлення на позачергових виборах народних депутатів України, – зазначив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.
Він додав, що 36 тис. громадян змінили місце голосування, щоб реалізувати своє право на волевиявлення в Києві.
Голосування почалося о 8.00 по всій території України, крім окупованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.
Через окупацію голосування пройде в 199 мажоритарних округах замість 225 і, відповідно буде обрано не більше 424 народних депутатів з 450.
На виборчих дільницях громадяни отримають два бюлетені для голосування за список партії і за кандидата по своєму мажоритарному округу.
Ті ж, хто голосує не за місцем реєстрації або за кордоном, отримають один бюлетень і зможуть вибрати тільки партію.
Прохідний бар’єр до Верховної Ради для політичних партій становить 5%.
Результати волевиявлення ЦВК встановить не пізніше 5 серпня.