В Гамбурге (Германия) Международный трибунал по морскому праву огласил свой приговор по 24 украинских моряком и 3 кораблям, которые РФ безосновательно захватила 25 ноября 2018.

Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Также суд обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей.

Решение принято по трем пунктам:

Немедленно освободить и вернуть украинские корабли – 19 голосов за, 2 против.

Освободить и вернуть в Украину всех членов экипажей – 19 за, 1 против.

Россия и Украина должны подать трибуналу отчет о выполнении временных мер до 25 июля – 19 за, 1 против.

Международный трибунал отметил, что со стороны Украины все возможности мирного решения конфликта исчерпаны.

Также Украина выполнила ст. 289 Конвенции ООН перед тем, как обратиться с иском.

Поэтому суд пришел к выводу, что имеет все полномочия принять решение, несмотря на обратные свидетельства России.

В трибунале отметили, что отсутствие России на слушаниях не освобождает ее от выполнения приговора.

– Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала. Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не участвовала, но быстро освободила людей, – прокомментировала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

К слову, Россия отказалась принимать участие в слушаниях в Международном трибунале по морскому праву касательно пленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября украинские корабли в Керченском проливе обстреляли российские пограничники, после чего были захвачены наши моряки.

24 украинских моряков Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы, однако Украина, вместе с международным сообществом, обвиняют РФ в агрессии и требуют отпустить украинцев.

Группа расследователей Bellingcat также подтвердила, что российская агрессия произошла за пределами 12-мильной зоны от побережья Крыма, который оккупировала Россия.