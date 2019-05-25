В Гамбурзі (Німеччина) Міжнародний трибунал з морського права виголосив свій вирок щодо 24 українських моряків та 3 кораблів, які РФ безпідставно захопила 25 листопада 2018 року.

Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення 24 українських моряків та 3 кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Також трибунал зобов’язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 члена їхніх екіпажів.

Рішення ухвалене за трьома пунктами:

Негайно звільнити та повернути українські кораблі – 19 голосів за, 2 проти.

Звільнити та повернути до України всіх членів екіпажів – 19 за, 1 проти.

Росія та Україна мають подати трибуналу звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня – 19 за, 1 проти.

Міжнародний трибунал зауважив, що з боку України всі можливості мирного вирішення конфлікту вичерпані.

Також Україна виконала ст. 289 Конвенції ООН перед тим, як звернутися із позовом.

Тому трибунал прийшов до висновку, що має всі повноваження ухвалити рішення, попри зворотні свідчення Росії.

Трибунал наголосив, що відсутність Росії на слуханнях не звільняє її від виконання вироку.

– Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей, – прокоментувала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

До слова, Росія відмовилася брати участь у слуханнях у Міжнародному трибуналі з морського права щодо полонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.

24 українських моряків Росія звинувачує у нелегальному перетині державного кордону, проте Україна, разом із міжнародною спільнотою, звинувачують РФ в агресії та вимагають відпустити українців.

Група розслідувачів Bellingcat також підтвердила, що російська агресія відбулася за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму, який окупувала Росія.