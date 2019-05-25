Вооруженные силы Украины получили от США два контрбатарейных радара.

В Кабинете министров сообщили, что Украина получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Радары помогут украинским военным во время обстрелов с закрытых позиций и дадут возможность точно поражать цели.

Читайте: Блокирует работу дронов – украинские военные испытали радиокомплекс

Также техника поможет обнаружить и определить координаты огневых позиций минометов и реактивных систем залпового огня врага.

Во время передачи техники офицер американской армии подполковник Тод Гоф сказал, что США продолжат помогать Украине.

















ВСУ получили от США контрбатарейные радары / 4 фотографии

Ранее Канада передала ВСУ 56 внедорожников Ford различных модификаций, которые смогут перевозить личный состав подразделений, осуществлять патрулирования.