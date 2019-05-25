Вооруженные силы Украины получили от США два контрбатарейных радара.
В Кабинете министров сообщили, что Украина получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.
Радары помогут украинским военным во время обстрелов с закрытых позиций и дадут возможность точно поражать цели.
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Также техника поможет обнаружить и определить координаты огневых позиций минометов и реактивных систем залпового огня врага.
Во время передачи техники офицер американской армии подполковник Тод Гоф сказал, что США продолжат помогать Украине.
ВСУ получили от США контрбатарейные радары / 4 фотографии
Ранее Канада передала ВСУ 56 внедорожников Ford различных модификаций, которые смогут перевозить личный состав подразделений, осуществлять патрулирования.
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