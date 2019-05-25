PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ВСУ получили от США контрбатарейные радары

Вооруженные силы Украины получили от США два контрбатарейных радара.

ВСУ получили от США контрбатарейные радары

В Кабинете министров сообщили, что Украина получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Радары помогут украинским военным во время обстрелов с закрытых позиций и дадут возможность точно поражать цели.

Читайте: Блокирует работу дронов – украинские военные испытали радиокомплекс

Также техника поможет обнаружить и определить координаты огневых позиций минометов и реактивных систем залпового огня врага.

Во время передачи техники офицер американской армии подполковник Тод Гоф сказал, что США продолжат помогать Украине.

  • image
  • image
  • image
  • image
ВСУ получили от США контрбатарейные радары / 4 фотографии

Ранее Канада передала ВСУ 56 внедорожников Ford различных модификаций, которые смогут перевозить личный состав подразделений, осуществлять патрулирования.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Последствия смерчей в США показали с беспилотников
Американская почта начала тестировать грузовики без водителей
Боевики обстреляли ВСУ из минометов и ПТРК, ранен военный
Хомчак объяснил опрос среди военных относительно “ЛДНР”
Новый руководитель Генштаба Хомчак рассказал о реформе армии
ВСУ изучают отношение военных к переговорам с “ЛДНР”
Затопленные дома и поваленные деревья – США страдают от наводнений
США ввели дополнительные санкции против России
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка