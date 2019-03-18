Канада передала Вооруженным Силам Украины 56 внедорожников Ford различных модификаций, которые смогут перевозить личный состав подразделений, осуществлять патрулирования.

ВСУ получили от Вооруженных сил Канады 56 внедорожников Ford различных модификаций.

Часть автомобилей останется во Львове и будет использоваться в интересах учебного центра Военной службы правопорядка (ВСП).

К слову, все автомобили являются 2018 года выпуска.

Начальник 25 учебного центра ВСП ВСУ Олег Керницкий рассказал, что среди автомобилей есть 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам.

Читайте: Блокирует работу дронов – украинские военные испытали радиокомплекс

В учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальные будут распределены между структурными подразделениями.

















Канада передала ВСУ более полусотни внедорожников / 4 фотографии

К слову, в Украине провели успешные испытания бронеавтомобиля Барс-8.