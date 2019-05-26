Самый дешевый авиаперевозчик в Европе Ryanair запустил украинскую версию официального сайта.

Теперь официальный сайт Ryanair доступен на украинском языке. С сегодняшнего дня весь процесс от поиска авиабилетов до регистрации на рейс можно осуществлять на украинском языке.

– Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair! – написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

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К слову, Факты ICTV писали, какого размера должна быть ручная кладь для пассажиров Ryanair и что можно брать с собой.

Источник: Владимир Омелян