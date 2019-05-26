Найдешевший авіаперевізник у Європі Ryanair запустив українську версію офіційного сайту.

Тепер офіційний сайт Ryanair доступний українською мовою. Від сьогодні весь процес від пошуку авіаквитків до реєстрації на рейс можна здійснювати українською мовою.

– Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож в ЄС стане ще комфортніше. Українська мова – це не тільки красиво, але і зручно. Спасибі команді Ryanair! – написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в Facebook.

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До речі, Факти ICTV писали, якого розміру має бути ручна поклажа для пасажирів Ryanair і що можна брати з собою.

Джерело: Володимир Омелян