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Факти / Україна

Ryanair запустив україномовну версію сайту

Найдешевший авіаперевізник у Європі Ryanair запустив українську версію офіційного сайту.

Ryanair запустив україномовну версію сайту

Тепер офіційний сайт Ryanair доступний українською мовою. Від сьогодні весь процес від пошуку авіаквитків до реєстрації на рейс можна здійснювати українською мовою.

– Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож в ЄС стане ще комфортніше. Українська мова – це не тільки красиво, але і зручно. Спасибі команді Ryanair! – написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в Facebook.

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До речі, Факти ICTV писали, якого розміру має бути ручна поклажа для пасажирів Ryanair і що можна брати з собою.

Джерело: Володимир Омелян

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