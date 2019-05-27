Юрий Луценко заявил, что по закону он не должен писать заявление об отставке.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по закону он не должен писать заявление об отставке и уйдет из ГПУ после выборов в Верховную Раду.

– Во-первых закон и Конституция говорит о том, что я не должен писать заявление перед новоизбранным президентом, имея полное уважение к народному выбору. Но есть еще одно обстоятельство. В последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками о совершенных преступлениях, – рассказа он.

Луценко рассказал, что получил заявление от нардепа Нестора Шуфрича, в котором он обвиняет Александра Турчинова и Петра Порошенко в том, что они дали приказ войскам стрелять в тех кто оккупировал Украину.

По словам Луценко, Шуфрич хочет, чтобы они отвечали по статье о государственной измене.

– Это явное проявление реванша и это одна из причин, почему я остаюсь на своей должности пока не будет избрана новая Верховная Рада не сформирует новую Генеральную прокуратуру. Потому что это не про Турчинова и не про Порошенко, это про тысячи убитых и сотни тысячи, в том числе, наших с вами сыновей, и моего, которые прошли фронт, – сказал он.

Генпрокурор отметил, что это попытка сделать преступниками тех, кто любит и защищает Украину.

– Я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция. Для того, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом. Такова моя позиция, – резюмировал он.

Также он добавил, что его задача провести честные парламентские выборы.

После них Луценко пойдет в политику к людям, с которыми будет работать над своим видением развития Украины.

Ранее Луценко заявлял, что готов уйти в отставку, однако не видит причин для этого.