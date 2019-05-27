Юрій Луценко заявив, згідно до закону він не повинен писати заяву про відставку.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за законом він не повинен писати заяву про відставку і піде з ГПУ після виборів до Верховної Ради.

– По-перше закон і Конституція говорить про те, що я не повинен писати заяву перед новообраним президентом, маючи повну повагу до народного вибору. Але є ще одна обставина. В останні дні діячі минулого почали закидати нас десятками про скоєні злочини, – рассказао він.

Луценко розповів, що отримав заяву від нардепа Нестора Шуфрича, в якому він звинувачує Олександра Турчинова і Петра Порошенка в тому, що вони дали наказ військам стріляти в тих, хто окупував Україну.

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За словами Луценка, Шуфрич хоче, щоб вони відповідали за статтею про державну зраду.

– Це явний прояв реваншу і це одна з причин, чому я залишаюся на своїй посаді, поки не буде обрана нова Верховна Рада, яка сформує нову Генеральну прокуратуру. Тому що це не про Турчинова і не про Порошенка, це про тисячі вбитих і сотні тисячі, в тому числі наших з вами синів, і мого, які пройшли фронт, – сказав він.

Генпрокурор зазначив, що це спроба зробити злочинцями тих, хто любить і захищає Україну.

– Я залишатимуся тут, незважаючи на те, що це не дуже популярна позиція. Для того, щоб ці заяви нічого не мали спільного з законом. Така моя позиція, – резюмував він.

Також він додав, що його завдання провести чесні парламентські вибори.

Після них Луценко піде в політику до людей, з якими працюватиме над своїм баченням розвитку України.

Раніше Луценко заявив, що готовий піти у відставку, проте не бачить причин для цього.