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Факты / Украина

Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен – Энергоатом

Президент НАЭК Энергоатом Юрий Недашковский считает, что перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен.

енергоатом

Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, которым Украина вводит европейскую конкурентную модель, нецелесообразен.

Об этом говорится в письме президента НАЭК Энергоатом Юрия Недашковского на имя заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского.

– Компания с пониманием относится к тем объективным причинам, при которых своевременное внедрение полномасштабного нового рынка электрической энергии может стать невозможным. Вместе с тем, считаем простой технический перенос срока открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины О рынке электрической энергии и настаиваем на начале действия нового рынка с 1 июля 2019 года, – сказано в письме.

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По словам Недашковского, компания заинтересована в скорейшем внедрении полномасштабного конкурентного рынка, ведь это позволит получать справедливую рыночную цену и своевременную оплату за свою реализованную электроэнергию.

Среди вопросов, которые должны быть в первую очередь решены для своевременного запуска рынка Недашковский назвал, в частности, разработку и принятие ряда подзаконных актов, регулирующих деятельность на рынке электрической энергии, ликвидацию перекрестного субсидирования, урегулирование задолженности на энергорынке и тому подобное.

– Вместе с тем сообщаем, что компания готова принимать участие в работе Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности при обработке проблемных вопросов своевременного запуска нового рынка электрической энергии, – говорится в письме.

Напомним, 14 мая на пресс-конференции председатель Укрэнерго Всеволод Ковальчук заявил, что новый рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019 года.

Как сообщалось, от своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере €500 млн от Европейского Союза (ЕС) в 2019 году.

Также международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии.

Об этом шла речь в совместном письме главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

Фото: Энергоатом

Источник: Українські новини

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