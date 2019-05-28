С началом избирательного процесса народные депутаты начали раздавать товары с символикой политических партий или от своего имени.

В Комитете избирателей Украины рассказали, что перед выборами в Верховную Раду народные депутаты начали раздавать товары с символикой политических партий или от своего имени.

В организации отметили, что раздача товаров обычно происходит от имени благотворительных фондов, которые связаны с нардепами.

Отмечается, что такая активность была и ранее, но с началом предвыборных кампаний она существенно активизировалась.

В городе Северодонецк (Луганская область) украинцам бесплатно раздавали сахар в пакетах с символикой партии Наш Край от имени народного депутата Сергея Шахова.

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В Одесской области в одном из округов пенсионеры получили лекарства от имени народного депутата Геннадия Чекиты. К ним прилагалось письмо с его изображением.

Нардеп Артем Витко поздравил школьников в Полтавской области с последним звонком и подарил школьные мячи.

В Житомире по инициативе нардепа Борислава Розенблата открыли инклюзивную площадку.

– Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблата, – написано на площадке.

В КИУ рассказали, что это не является подкупом избирателей, потому что политики, от имени которых раздаются товары, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты.

Тем не менее, КИУ призвали отказаться от подобной деятельности.

Напомним, парламентские выборы состоятся 21 июля.

Источник: КИУ

Фото: 1polosa.net