З початком виборчого процесу народні депутати почали роздавати товари з символікою політичних партій або від свого імені.

У Комітеті виборців України розповіли, що перед виборами у Верховну Раду народні депутати почали роздавати товари з символікою політичних партій або від свого імені.

В організації зазначили, що роздача товарів зазвичай походить від імені благодійних фондів, які пов’язані з нардепами.

Відзначається, що така активність була і раніше, але з початком передвиборних кампаній вона активізувалася.

У місті Сєвєродонецьк (Луганська область) українцям безкоштовно роздавали цукор в пакетах з символікою партії Наш Край від імені народного депутата Сергія Шахова.

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В Одеській області в одному з округів пенсіонери отримали ліки від імені народного депутата Геннадія Чекіти. До них додавався лист з його зображенням.

Нардеп Артем Вітко привітав школярів у Полтавській області з останнім дзвонком та подарував шкільні м’ячі.

У Житомирі за ініціативи нардепа Борислава Розенблата відкрили інклюзивний майданчик.

– Спортивний інклюзивний майданчик встановлено з ініціативи народного депутата Борислава Розенблата, – написано на майданчику.

У КВУ розповіли, що це не є підкупом виборців, тому що політики, від імені яких роздаються товари, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати.

Тим не менш, КВУ закликали відмовитися від подібної діяльності.

Нагадаємо, парламентські вибори відбудуться 21 липня.

Джерело: КВУ

Фото: 1polosa.net