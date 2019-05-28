З початком виборчого процесу народні депутати почали роздавати товари з символікою політичних партій або від свого імені.
У Комітеті виборців України розповіли, що перед виборами у Верховну Раду народні депутати почали роздавати товари з символікою політичних партій або від свого імені.
В організації зазначили, що роздача товарів зазвичай походить від імені благодійних фондів, які пов’язані з нардепами.
Відзначається, що така активність була і раніше, але з початком передвиборних кампаній вона активізувалася.
У місті Сєвєродонецьк (Луганська область) українцям безкоштовно роздавали цукор в пакетах з символікою партії Наш Край від імені народного депутата Сергія Шахова.
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В Одеській області в одному з округів пенсіонери отримали ліки від імені народного депутата Геннадія Чекіти. До них додавався лист з його зображенням.
Нардеп Артем Вітко привітав школярів у Полтавській області з останнім дзвонком та подарував шкільні м’ячі.
У Житомирі за ініціативи нардепа Борислава Розенблата відкрили інклюзивний майданчик.
– Спортивний інклюзивний майданчик встановлено з ініціативи народного депутата Борислава Розенблата, – написано на майданчику.
У КВУ розповіли, що це не є підкупом виборців, тому що політики, від імені яких роздаються товари, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати.
Тим не менш, КВУ закликали відмовитися від подібної діяльності.
Нагадаємо, парламентські вибори відбудуться 21 липня.
Джерело: КВУ
Фото: 1polosa.net