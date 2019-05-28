Депутаты от Народного фронта будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Лидер Народного фронта Максим Бурбак заявил, что народные депутаты фракции будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.

– Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов – Ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные. Но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, – сказал он.

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По словам Бурбака, представители Народного фронта будут работать и отстаивать свои ценности вне зависимости от своего присутствия в новом парламенте.

Ранее Факты ICTV писали, что такое партийные списки и по какому принципу они формируются.

Фото: Максим Бурбак