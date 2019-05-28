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Факти / Україна / Політика

Народний фронт балотуватиметься в Раду за мажоритарними округами

Депутати від Народного фронту балотуватимуться до Верховної Ради за мажоритарними округами.

бурбак

Лідер Народного фронту Максим Бурбак заявив, що народні депутати фракції балотуватимуться до Верховної Ради за мажоритарними округами.

– Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ (про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів – Ред.) є антиконституційним і вибори повинні були бути чергові. Але це не забирає права у наших депутатів йти за мажоритарними округами, – сказав він.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

За словами Бурбака, представники Народного фронту працюватимуть і відстоюватимуть свої цінності незалежно від своєї присутності в новому парламенті.

Раніше Факти ICTV писали, що таке партійні списки і за яким принципом вони формуються.

Фото: Максим Бурбак

Джерело: Інтерфакс-Україна

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