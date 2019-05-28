Депутати від Народного фронту балотуватимуться до Верховної Ради за мажоритарними округами.

Лідер Народного фронту Максим Бурбак заявив, що народні депутати фракції балотуватимуться до Верховної Ради за мажоритарними округами.

– Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ (про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів – Ред.) є антиконституційним і вибори повинні були бути чергові. Але це не забирає права у наших депутатів йти за мажоритарними округами, – сказав він.

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За словами Бурбака, представники Народного фронту працюватимуть і відстоюватимуть свої цінності незалежно від своєї присутності в новому парламенті.

Раніше Факти ICTV писали, що таке партійні списки і за яким принципом вони формуються.

Фото: Максим Бурбак