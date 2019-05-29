Чтобы переломить ситуацию и остановить эмиграцию молодежи за границу, в Украине как можно быстрее нужно ввести ряд изменений.

Такое мнение высказал народный депутат Алексей Мушак.

– Со времен прошлой переписи населения в 2001 году из Украины выехали и не вернулись более 6 млн человек. Треть молодежи в возрасте от 18 до 35 лет хочет поехать за границу на постоянное место жительства, – констатирует народный депутат.

По мнению Алексея Мушака, чтобы молодежь оставалась в стране, нужно быстро воплотить в жизнь семь шагов, которые дадут положительный импульс для роста экономики и улучшения качества жизни в Украине.

Прежде всего, по мнению нардепа, нужно как можно быстрее запустить рынок земли.

– Ежегодные дополнительные бюджетные поступления от новых налогов составляют не менее $500 млн. Из них $300 млн – от налогообложения операций купли-продажи земли. Еще $200 млн налогов мы получим от увеличенной средней арендной ставки с нынешних $60 до $150, – считает Мушак.

Кроме того, нужно как можно быстрее легализовать теневые сферы бизнеса, ввести нулевую декларацию, которая позволит легализовать средства и стимулировать приток инвестиций.

Четвертым шагом, по мнению Алексея Мушака, должен стать перезапуск общественного договора между государством и гражданами на новых ценностных основах.

– Надо зафиксировать, что: государство обеспечивает внешнюю и внутреннюю безопасность для каждого гражданина; справедливость – независимый честный суд; гарантирует свободную экономическую конкуренцию. А гражданин должен честно платить налоги и четко соблюдать соглашения с государством. Никто не может реализовывать свои права и свободы за счет других людей, – подчеркнул нардеп.

Среди других шагов, которые предлагает политик, – наведение порядка на рынке рентных платежей, создание рынка лицензий на добычу полезных ископаемых, налаживание активного участия государства в развитии новейших технологий.

Также нужно оставить место для нового.

– Нет догм. Мир динамично меняется и постоянно возникают новые реалии и технологии. Нужно сразу их внедрять. Кроме того, важно все перевести в цифру, устранить посредников между государством и человеком. Тогда мы повысим шансы на успех, – резюмирует Алексей Мушак.

Напомним, США выразили свою поддержку относительно демократических реформ в Украине.