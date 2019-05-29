Аби переломити ситуацію й зупинити еміграцію молоді за кордон, в Україні якнайшвидше потрібно запровадити низку змін.

Таку думку висловив народний депутат Олексій Мушак.

– З минулого перепису населення у 2001 році з України виїхали і не повернулися понад 6 млн осіб. Третина молоді у віці від 18 до 35 років хоче поїхати за кордон на постійне місце проживання, – констатує народний депутат.

На думку Олексія Мушака, аби молодь залишалася в країні, потрібно швидко втілити у життя сім кроків, які дадуть позитивний імпульс для зростання економіки та покращення якості життя в Україні.

Насамперед, на думку нардепа, потрібно якнайшвидше запустити ринок землі.

– Щорічні додаткові бюджетні надходження від нових податків становлять щонайменше $500 млн. З них $300 млн – від оподаткування операцій купівлі-продажу землі. Ще $200 млн податків ми отримаємо від збільшеної середньої орендної ставки з нинішніх $60 до $150, – вважає Мушак.

Крім того, потрібно якнайшвидше легалізувати тіньові сфери бізнесу, запровадити нульову декларацію, яка дозволить легалізувати кошти й стимулюватиме притік інвестицій.

Четвертим кроком, на думку Олексія Мушака, має стати перезапуск суспільної угоди між державою та громадянином на нових ціннісних основах.

– Треба зафіксувати, що: держава забезпечує зовнішню та внутрішню безпеку для кожного громадянина; справедливість – незалежний чесний суд; гарантує вільну економічну конкуренцію. А громадянин має чесно платити податки та чітко дотримуватися угоди з державою. Ніхто не може реалізовувати свої права та свободи за рахунок інших людей, – підкреслив нардеп.

Серед інших кроків, які пропонує політик, – наведення ладу на ринку рентних платежів, cтворення ринку ліцензій на видобуток корисних копалин, налагодження активної участі держави у розвитку новітніх технологій.

Також потрібно залишити місце для нового.

– Немає догм. Світ динамічно змінюється і постійно виникають нові реалії та технології. Потрібно одразу їх впроваджувати. Крім того, важливо все перевести у цифру, усунути посередників між державою та людиною. Тоді ми підвищимо шанси на успіх, – резюмує Олексій Мушак.

Нагадаємо, США висловили свою підтримку щодо демократичних реформ в Україні.