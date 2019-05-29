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Факты / Украина / Политика

Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный рабочий визит 4-5 июня.

Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Среди запланированных встреч в графике украинского лидера переговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками.

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Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обсудит дальнейшие ключевые реформы в Украине.

Напомним, Факты ICTV писали о первых назначениях Зеленского. Кто занял ключевые должности и кто на очереди.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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