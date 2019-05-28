Первые назначения президента Украины Владимира Зеленского. Кто занял ключевые должности и кто на очереди.

Андрей Богдан – глава Администрации президента.

Его назначение вызвало едва ли не наибольший резонанс.

По образованию юрист, Богдан работал заместителем министра юстиции Онищука во времена президентства Виктора Ющенко. Представлял в судах интересы четвертого президента Украины, а также Юрия Луценко.

До последнего времени был адвокатом Игоря Коломойского. Работал в Днепровской ОГА, когда ее возглавлял бизнесмен и часто выезжал на фронт.

Оппоненты раскритиковали выбор президента. И называют его нарушением закона об очищении власти. Поскольку Богдан был люстрирован. Он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.



Но с другой стороны, бывший глава Администрации президента Порошенко Ложкин вывел эту должность, а также должности своих заместителей из ранга госслужащих, чтобы не заполнять декларацию о доходах.

Руслан Хомчак – начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

В должности начальника Генштаба Хомчак заменит Виктора Муженко. Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командовал штабом сухопутных войск с первых дней в АТО.

Широкой общественности стал известен, когда руководил Иловайский операцией, которая закончилась трагедией. Выходил вместе с бойцами из котла. Войска, которые должны выводиться через специально отведенный коридор, были коварно расстреляны частями российской регулярной армии.

Тогда же его обвинили в провале Иловайской операции. Расследование по этому делу все еще продолжается, а обстоятельства трагедии до сих пор не выяснены.

Иван Баканов – первый заместитель председателя СБУ.

В то же время он возглавит департамент борьбы с коррупцией, который до недавнего времени возглавлял одиозный Павел Демчина.

Иван Баканов друг детства Владимира Зеленского, один из основателей и юрист Студии Квартал – 95. Возглавляет партию Слуга народа, руководил предвыборным штабом Зеленского.

В то же время есть информация, что Баканов будет временно исполнять обязанности, до ликвидации печального департамента, не свойственного Службе безопасности.

Сергей Трофимов – первый заместитель главы Администрации президента Украины.

С 2005 года работал продюсером и исполнительным директором Студии квартал-95. Занимался кинопроизводством.

Среди заместителей главы администрации президента также сценарист сериала Слуга народа Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко – владелец телепродакшену-компании, которая снимала большинство предвыборных роликов Зеленского.

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины.

Первым помощником президента Украины стал еще один кварталовец и друг Зеленского еще из Кривого Рога. Сценарист и соучредитель Студии Квартал-95. Именно его называли вероятным кандидатом на главу Администрации президента.

Судебное направление в Администрации президента возглавит Руслан Рябошапка, который некоторое время работал заместителем министра юстиции, позднее вошел в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Внешнеполитическим направлением в Администрации президента будет заниматься Вадим Пристайко.

Его называют сильным дипломатом. Был послом Украины в Канаде, работал заместителем министра иностранных дел Климкина. До последнего времени возглавлял миссию Украины в НАТО.

Руслан Стефанчук – представитель президента в Верховной Раде Украины, советник президента.

Стефанчук – доктор юридических наук, был главным идеологом избирательного штаба Зеленского.

Андрей Герус – представитель президента в Кабинете Министров Украины.

Эксперт по энергетическим вопросам. Активно выступал за отмену схемы Роттердам +.

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До слова, Олександр Данилюк став секретарем Ради національної безпеки України.