Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило приглашение от украинской власти с просьбой отправить наблюдателей на внеочередные выборы в парламент.

Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Катя Андрушс подчеркнула, что украинская сторона уже направила просьбу о предоставлении наблюдателей на выборы.

– Мы получили приглашение от украинской власти и, безусловно, будем наблюдать за досрочными парламентскими выборами. Поскольку это происходит вскоре после президентских выборов, дополнительная оценка не будет проводиться, и формат будущей наблюдательной миссии будет таким же, как и предварительно, – сказала Андрушс.

Отдел ОБСЕ пригласил 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных, но окончательное число зависит от того, как много делегатов решит отправить каждая страна.

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