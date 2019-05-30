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Факты / Украина / Политика

Наблюдатели ОБСЕ прибудут в Украину на парламентские выборы

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило приглашение от украинской власти с просьбой отправить наблюдателей на внеочередные выборы в парламент.

Наблюдатели ОБСЕ прибудут в Украину на парламентские выборы

Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Катя Андрушс подчеркнула, что украинская сторона уже направила просьбу о предоставлении наблюдателей на выборы.

– Мы получили приглашение от украинской власти и, безусловно, будем наблюдать за досрочными парламентскими выборами.

Поскольку это происходит вскоре после президентских выборов, дополнительная оценка не будет проводиться, и формат будущей наблюдательной миссии будет таким же, как и предварительно, – сказала Андрушс.

Отдел ОБСЕ пригласил 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных, но окончательное число зависит от того, как много делегатов решит отправить каждая страна.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Как известно, избирательный процесс досрочных выборов в Раду начался 24 мая. Факты ICTV публиковали календарь парламентских выборов 2019.

Источник: УНН

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