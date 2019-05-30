Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ отримало запрошення від української влади з прохання відправити спостерігачів на позачергові вибори в парламент.

Прес-секретар Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Катя Андрушс зазначила, що українська сторона уже надіслала прохання про надання спостерігачів на вибори.

– Ми отримали запрошення від української влади і, безумовно, будемо спостерігати за достроковими парламентськими виборами. Оскільки це відбувається незабаром після президентських виборів, додаткова оцінка не буде проводитися, і формат майбутньої наглядової місії буде таким же, як і попередньо, – сказала Андрушс.

Відділ ОБСЄ запросив 100 довготермінових спостерігачів та 750 короткотермінових, але остаточне число залежить від того, як багато делегатів вирішить відправити кожна країна.

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Як відомо, виборчий процес дострокових виборів до Ради розпочався 24 травня. Факти ICTV публікували календар парламентських виборів 2019.