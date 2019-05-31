Эксперты оценили назначение Александра Данилюка секретарем СНБО и рассказали об основных функциях этого органа в системе государства.

– Некоторые президенты использовали СНБО для того, чтобы снять с себя ответственность и сказать, что это коллективное решение, а предложения – не их личные, а Совета нацбезопасности, – рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он привел пример Александра Турчинова, когда он пытался переложить ответственность за невыполнение требований Конституции и закона об обороне Украины – якобы “это Совет нацбезопасности не дал ему возможность защитить Крым от российской агрессии”.

Обоснована ли такая критика? Оценка рисков и угроза полномасштабного наступления РФ, нехватка ресурсов для эффективного отпора армии России в 2014 году обусловили решение направить все силы на защиту материковой Украины.

Тогда СНБО по инициативе Турчинова приняло решение перебрасывать войска с запада на восток и север Украины, а его приказ провести операцию по освобождению админзданий Крыма не было выполнено из-за агрессивно настроенной толпы.

Так или иначе, теперь уже экс-секретарь СНБО Александр Турчинов запомнится украинцам в камуфляже на полигоне во время испытаний нового оружия.

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Новым секретарем СНБО президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка, который был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. На фоне конфликта с главой Кабмина Данилюк ушел в отставку.

До этого он также работал в госструктурах и инвестиционных компаниях.

Когда стало известно, что его могут назначить секретарем СНБО, эксперты оценили это кадровое решение по-разному.

Политолог Виталий Кулик:

– Данилюк долгое время работал в государственном секторе, имеет понимание того, как работают силовые ведомства и СНБО. Поэтому с его назначением я не вижу никаких проблем.

Некоторые же эксперты считают, что назначение Данилюка больше похоже на ссылку.

– Его немножечко отодвинули от Зеленского, чтобы он не мешал той команде, которую президент назначает на ключевые должности, – считает Жданов.

На первом же брифинге Данилюк назвал свою главную цель – превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных для государства решений.

По его словам, хотя общий мандат СНБО – это национальная безопасность, на этом этапе к нему можно отнести и вопросы энергетики, и финасовую ситуацию.

Что такое СНБО?

Это консультативный орган при президенте Украины, который рассматривает вопросы национальной безопасности и обороны, разрабатывает и предлагает главе государства решения в этой сфере.

Речь идет о как о внешней, так и о внутренней политике.

– Относительно спектра вопросов СНБО, то это все вопросы, которые могут быть подняты для рассмотрения в государстве – и финансы, и экономика, и энергетика, и состояние ВСУ, и состояние МВД. Это все входит в ситему безопасности и обороны, – отмечает Жданов.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что само назначение Данилюка в СНБО, как и его заявления, свидетельствуют о том, что у Зеленского не понимают, что это за должность.

По его словам, в условиях войны это один из важнейших центров принятия решений по защите Украины от внешней агрессии.

– Назначить на эту должность финансиста, специалиста по экономике – это уже было признаком того, что этот орган будет использоваться не по прямому назначению, – убеждает Сазонов.

А политический эксперт Николай Белесков считает, что первое заседание СНБО логичнее было бы провести по ситуации на Донбассе, а не в угольной отрасли, потому что когда все вопросы объявляются сферой нацбезопасности, ни на что не хватает времени.

Кстати, 31 мая президент Владимир Зеленский указом №340 изменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Фото: Олександр Данилюк