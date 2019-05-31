Експерти оцінили призначення Олександра Данилюка секретарем РНБО та розповіли про основні функції цього органу в системі держави.

– Деякі президенти використовували РНБО для того, щоб зняти з себе відповідальність і сказати, що це колективне рішення, а пропозиції – не їхні особисто, а Ради нацбезпеки, – розповів війський експерт Олег Жданов.

Він навів приклад Олександра Турчинова, коли він намагався перекласти відповідальність за невиконання вимог Конституції і закону про оборону України – нібито “це Рада нацбезпеки не дала йому можливість захистити Крим від російської агресії”.

Чи обгрунтована така критика? Оцінка ризиків та загроза повномасштабного наступу РФ, брак ресурсів для ефективної відсічі армії Росії у 2014 році зумовили рішення скерувати усі сили на захист материкової України.

Тоді РНБО за ініціативи Турчинова ухвалило рішення перекидати війська із заходу на схід та північ України, а його наказ провести операцію зі звільнення адмінбудівель Криму не було виконано через агресивно налаштований натовп.

Так чи інакше, нині вже екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запамятається українцям у камуфляжі на полігоні під час випробувань нової зброї.

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Новим секретарем РНБО президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка, який був міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. На тлі конфлікту з главою Кабміну Данилюк пішов у відставку.

До цього він також працював у держструктурах та інвестиційних компаніях.

Коли стало відомо, що його можуть призначити секретарем РНБО, експерти оцінили це кадрове рішення по-різному.

Політолог Віталій Кулик:

– Данилюк довгий час працював у державному секторі, має розуміння того, як працюють силові відомства та РНБО. Тому з його призначенням я не бачу жодних проблем.

Деякі ж експерти вважають, що призначення Данилюка більше схоже на заслання.

– Його трошечки відсунули від Зеленського, щоб він не заважав тій команді, яку президент призначає на ключові посади, – вважає Жданов.

На першому ж брифінгу Данилюк назвав свою головну мету – перетворити РНБО у стратегічний майданчик для прийняття важливих для держави рішень.

За його словами, хоча загальний мандат РНБО – це національна безпека, на цьому етапі до нього можна віднести і питання енергетики, і фінасову ситуацію.

Що таке РНБО?

Це консультативний орган при президентові України, який розглядає питання національної безпеки та оборони, розробляє та пропонує главі держави рішення у цій сфері.

Мова йде про як про зовнішню, так і про внутрішню політику.

– Щодо спектру питань РНБО, то це всі питання, які можуть бути підняті для розгляду в державі, – і фінанси, і економіка, і енергетика, і стан ЗСУ, і стан МВС. Це все входить в ситему безпеки і оборони, – наголошує Жданов.

Політолог Кирило Сазонов вважає, що саме призначення Данилюка в РНБО, як і його заяви, свідчать про те, що у Зеленського не розуміють, що це за посада.

За його словами, в умовах війни це один із найважливіших центрів прийняття рішень щодо захисту України від зовнішньої агресії.

– Призначити на цю посаду фінансиста, спеціаліста з економіки – це вже було ознакою того, що цей орган буде використовуватися не за прямим призначенням, – переконує Сазонов.

А політичний експерт Микола Бєлєсков вважає, що перше засідання РНБО логічніше було б провести щодо ситуації на Донбасі, а не у вугільній галузі, бо коли всі питання оголошуються сферою нацбезпеки, ні на що не вистачатиме часу.

До речі, 31 травня президент Володимир Зеленський указом №340 змінив персональний склад Ради національної безпеки і оборони.

Фото: Олександр Данилюк