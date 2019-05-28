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Факты / Украина

Данилюк назначен секретарем СНБО

Александр Данилюк стал секретарем Совета национальной безопасности Украины.

данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности Украины.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства 28 мая.

Читайте: Назначения Зеленского

В команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Ранее Факты ICTV писали, что известно об Александре Данилюке.

Фото: Александр Данилюк

Источник: Администрация Президента

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