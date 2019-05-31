Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав СНБО.

Президент Владимир Зеленский издал указ № 340/2019 от 31 мая, согласно которому изменяется персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Главой СНБО стал сам президент, а в состав Совета введен первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан и секретарь СНБО Александр Данилюк.

Также в состав Совета национальной безопасности и обороны вошли заместители главы Администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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Из состава СНБО вывели Александра Турчинова, Юрия Стеця, Виктора Муженко и Игоря Райнина.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за обвала на шахте Лесная во Львовской области.