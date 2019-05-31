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Факты / Украина / Политика

Неотложный: Зеленский внес в Раду законопроект о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины.

Верховна Рада

На сайте парламента 31 мая зарегистрирован президентский законопроект №10356, которым глава государства предлагает внести изменения в закон о выборах в Верховною Раду – в части обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Текста документа пока нет на сайте Рады, но он определен президентом как неотложный.

Читайте: Мажоритарная избирательная система – в чем особенность

Что предусматривает закон о выборах в Верховную Раду – в материале Фактов ICTV.

Источник: Верховная Рада

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