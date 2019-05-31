PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Невідкладний: Зеленський вніс до Ради законопроект про вибори

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України.

Верховна Рада

На сайті парламенту 31 травня зареєстровано президентський законопроект №10356, яким глава держави пропонує внести зміни в закон про вибори до Верховної Ради – в частині забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Тексту документа поки немає на сайті Ради, але він визначений президентом як невідкладний.

Читайте: Мажоритарна виборча система – у чому особливість

Що передбачає закон про вибори у Верховну Раду – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка