Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України.

На сайті парламенту 31 травня зареєстровано президентський законопроект №10356, яким глава держави пропонує внести зміни в закон про вибори до Верховної Ради – в частині забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Тексту документа поки немає на сайті Ради, але він визначений президентом як невідкладний.

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Що передбачає закон про вибори у Верховну Раду – у матеріалі Фактів ICTV.