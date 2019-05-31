PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Три месяца на результат: Зеленский предупредил руководство НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Зеленський з керівництвом НАБУ і САП

Владимир Зеленский предупредил Сытника и Холодницкого – ощутимые результаты в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будут показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

На встрече президент отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных органов и защиту от вмешательства в их деятельность.

Читайте: Назначения Зеленского

Зеленский также обсудил с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким предложения законодательного и практического характера для улучшения их работы.

Напомним, после второго тура выборов Владимир Зеленский заявил, что приоритетом номер один будет перезагрузка антикоррупционной инфраструктуры – НАБУ и САП.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский уволил начальника следственного управления СБУ Остафийчука
Зеленский провел тренировку с Богданом в спортзале Администрации президента
У Зеленского не исключают возможности телефонного разговора с Путиным
АП обнародовала стенограмму встречи Зеленского с главами фракций Рады
Роспуск Рады и Донбасс: о чем говорили Зеленский и сенатор Портман
Мир на Донбассе: дипломаты Франции и Германии поддержали Украину
Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев
В Раду внесены представления об отставке Климкина, Полторака и Грицака
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка