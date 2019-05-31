Президент Владимир Зеленский встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Владимир Зеленский предупредил Сытника и Холодницкого – ощутимые результаты в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будут показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

На встрече президент отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных органов и защиту от вмешательства в их деятельность.

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Зеленский также обсудил с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким предложения законодательного и практического характера для улучшения их работы.

Напомним, после второго тура выборов Владимир Зеленский заявил, что приоритетом номер один будет перезагрузка антикоррупционной инфраструктуры – НАБУ и САП.