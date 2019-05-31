PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Три місяці на результат: Зеленський попередив керівництво НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Зеленський з керівництвом НАБУ і САП

Володимир Зеленський попередив Ситника і Холодницького – відчутні результати у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців будуть показником здатності САП і НАБУ відповісти на очікування українців.

На зустрічі президент зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних органів та захист від втручання в їх діяльність.

Читайте: Призначення Зеленського

Зеленський також обговорив з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким пропозиції законодавчого та практичного характеру для поліпшення їх роботи.

Нагадаємо, після другого туру виборів Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом номер один буде перезавантаження антикорупційної інфраструктури – НАБУ і САП.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський звільнив начальника слідчого управління СБУ Остафійчука
Зеленський провів тренування з Богданом у спортзалі Адміністрації президента
У Зеленського не відкидають можливості телефонної розмови з Путіним
АП оприлюднила стенограму зустрічі Зеленського з главами фракцій Ради
Розпуск Ради та Донбас: про що говорили Зеленський і сенатор Портман
Мир на Донбасі: дипломати Франції та Німеччини підтримали Україну
Зеленський зустрівся з родичами полонених українців
У Раду внесено подання про відставку Клімкіна, Полторака і Грицака
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка