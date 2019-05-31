Президент Володимир Зеленський зустрівся з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Володимир Зеленський попередив Ситника і Холодницького – відчутні результати у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців будуть показником здатності САП і НАБУ відповісти на очікування українців.

На зустрічі президент зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних органів та захист від втручання в їх діяльність.

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Зеленський також обговорив з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким пропозиції законодавчого та практичного характеру для поліпшення їх роботи.

Нагадаємо, після другого туру виборів Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом номер один буде перезавантаження антикорупційної інфраструктури – НАБУ і САП.