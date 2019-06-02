Тысячи людей были вынуждены покинуть фестиваль из-за урагана.
На этно-рок-фестивале Kozak FEST в Днепропетровской области ураган сорвал крышу сцены.
Об этом сообщил Дмитрий Шуров. Музыкант подчеркнул, что в результате инцидента могли быть пострадавшие.
Шуров добавил, что непогода валила деревья, а тысячи людей были вынуждены уходить с фестиваля под стеной дождя.
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В сети появилось видео, на котором видно, как сильный ветер поднимает крышу сцены.
Из-за последствий непогоды организаторы сообщили об отмене выступлений второго дня фестиваля.
К слову, Факты ICTV писали, какие сюрпризы приготовила погода на лето 2019 года.
Фото: Kozak FEST
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